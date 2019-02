Homem que atropelou e matou criança pega oito anos de prisão

O Tribunal do Júri de Americana condenou nesta terça-feira o barbarense Gilmar Henrique Lourenço Marins a oito anos e dois meses de prisão em regime fechado pela morte de Luener Santos de Oliveira, de dois anos, ocorrida em 2015, em um acidente de trânsito. Segundo o Ministério Público, ele havia acabado de furtar um carro e fugia para o desmanche quando provocou a colisão. A defesa nega que ele seja o autor do crime e disse que já recorreu da sentença.

O atropelamento aconteceu no cruzamento entre as Ruas Malvas e das Rosas, na Cidade Jardim, em abril de 2015. O veículo furtado, uma Saveiro, avançou no “Pare”, colidiu com um Monza e atingiu o garoto, que estava na calçada de mãos dadas com a mãe. Os dois chegaram a ser socorridos pelo Corpo de Bombeiros, mas só a mulher sobreviveu. Foto: Reprodução

Pelas lesões sofridas por ela na colisão, ele recebeu uma pena de um ano e quatro meses em regime inicial semiaberto. Pelo furto do carro em si, a pena aplicada foi de dois anos.

Os jurados concordaram com a tese da promotoria de que, ao dirigir em alta velocidade para fugir depois de cometer o furto, Gilmar agiu com o chamado “dolo eventual”, quando um réu não deseja praticar o crime, mas assume o risco de cometê-lo.

Ao fixar as condenações, o juiz Gerdinaldo Quichaba Costa, responsável pelo julgamento, considerou o desvio de personalidade do réu, que foi pego dois dias após a morte de Luener, tentando cometer outro furto de veículo. Foto: Arquivo / O Liberal

O magistrado autorizou que ele recorresse em liberdade de sua decisão, mas ele está preso por conta de outro processo. Em junho do ano passado, ele foi condenado por mais um furto de veículo, ocorrido em Limeira.

O réu confessou ter atropelado a criança em seu depoimento à Polícia Civil e até mesmo em entrevista ao LIBERAL, mas no plenário do júri voltou atrás. O advogado Walker Oliveira Gomes, responsável pela defesa de Gilmar, disse que ele foi pressionado a admitir. “Ele nega que estivesse dirigindo. Já recorremos ao Tribunal de Justiça para pedir a absolvição dele”, afirmou.