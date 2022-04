Homem perde R$ 19 mil ao cair no golpe do intermediador, em Americana

Um homem de 35 anos perdeu R$ 19,3 mil ao cair no golpe do intermediador nesta terça-feira (26), em Americana.

O golpe funciona da seguinte maneira, o estelionatário duplica um anúncio de venda com o seu contato, finge ser um intermediador da venda de um bem, afirma que todo o pagamento deve ser feito a ele e, desse modo, consegue enganar o vendedor e o comprador.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima viu em uma plataforma de vendas o anúncio de uma motocicleta Honda pelo valor de R$ 22,5 mil. Interessado, ele passou a falar por WhatsApp com o suposto vendedor, que se apresentou como Armelindo e disse que estava intermediando a venda do veículo para um parente.

Já para o dono da moto, que havia feito o anúncio, o golpista relatou que um ex-funcionário iria até a casa dele para ver o veículo, porém, pediu que todas as tratativas de valores fossem feitas com ele, uma vez que essa pessoa lhe devia dinheiro. Disse ainda que o ex funcionário deveria fazer o depósito na conta dele para quitar o débito e o restante, ele mesmo faria a transferência para pagar a moto. Para os dois, Armelindo pediu sigilo sobre a conversa.

Depois disso, o comprador e vendedor se encontraram e, acreditando ser verdadeira a história do intermediador, o dono da moto confirmou que o depósito deveria ser feito na conta indicada por Armelindo. A vítima depositou R$ 19,3 mil, preço combinado com o golpista.

Quando o dinheiro não caiu na conta do vendedor do modo que Armelindo havia explicado, ambos contaram sobre a conversa com o estelionatário e perceberam que tinham caído em um golpe.

Um boletim de ocorrência de estelionato foi registrado na delegacia de Americana e o caso será investigado.