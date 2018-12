Homem percebe arma falsa, reage a assalto e acaba ferido

Um casal foi assaltado por três criminosos na noite deste sábado, dentro de casa, em Americana. Uma das vítimas, um homem de 59 anos, percebeu que a quadrilha usava uma arma de brinquedo e reagiu ao assalto, mas acabou ferida. O caso aconteceu no Jardim Bela Vista.

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Conforme a reportagem apurou, o homem havia saído da residência para buscar lanche. Quando retornou para casa, foi abordado pelo trio dentro da garagem, já com o portão fechado. Os bandidos também renderam a esposa da vítima.

Contudo, no momento em que todos passavam pelo hall de entrada do imóvel, o homem entrou em luta corporal com os ladrões, até que um deles o agrediu com uma peça de metal. O assaltante atingiu a cabeça da vítima, o que causou um ferimento. Após a agressão, o homem parou de reagir.

Com as vítimas contidas, o trio roubou cartões bancários, documentos, um notebook, chaves da casa e um celular e fugiram.

A ocorrência foi registrada na CPJ (Central de Polícia Judiciária) neste domingo, por volta do meio dia. O homem, que precisou passar por atendimento médico, não conseguiu fazer o reconhecimento fotográfico dos suspeitos, pois os criminosos agiram com o rosto coberto por camisas, que estavam amarradas na cabeça.