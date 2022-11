Homem passa mal, sofre acidente e morre na Avenida Abdo Najar

Um homem de 65 anos, identificado como José Duque Borges, morreu na madrugada desta terça-feira (22), por volta da 1h30, após colidir contra um poste na Avenida Prefeito Abdo Najar, no bairro Nova Americana, em Americana. Ele estava como condutor de um Ford Fiesta de cor preta com placa de Santa Bárbara d’Oeste.

José era cardiopata e passou mal ao volante – Foto: Reprodução / Facebook

De acordo com o boletim ocorrência da Polícia Civil de Americana, a vítima era cardiopata e passou, em 2006, por um procedimento cirúrgico no miocárdio. Há aproximadamente uma semana, José vinha reclamando de falta de ar e fadiga, por isso foi até o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi para ser medicado.

Motorista conduzia um Ford Fiesta e acertou um poste – Foto: Polícia Militar / Divulgação

Ao voltar do hospital, ele teria passado mal enquanto dirigia, perdeu o controle do carro e se chocou contra um poste de iluminação. Segundo o médico que atendeu a ocorrência no local do acidente, José estava em parada cardiorrespiratória e, portanto, chegou sem vida ao Hospital Municipal, onde chegou a ser encaminhado.

A esposa da vítima passou mal no local e precisou ser socorrida por familiares. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal).