Homem morre esfaqueado no Centro de Americana

Gama e Corpo de Bombeiros atendem ocorrência na noite deste sábado - Foto: Gama/Divulgação

Um homem morreu esfaqueado na região central de Americana, na noite deste sábado (16). Até a publicação desta reportagem, ele não havia sido identificado.

Segundo a Gama (Guarda Municipal de Americana), patrulheiros foram acionados por volta de 20h deste sábado para verificar a situação de um homem que estava caído no chão na Rua Carlos Gomes, próximo a uma casa noturna.

No local, os patrulheiros e o Corpo de Bombeiros encontraram um homem com ferimentos de faca no abdômen e já morto. Ele não trazia consigo nenhum documento de identificação.

Esta é a segunda morte violenta na mesma rua em 10 dias. No feriado de Sete de Setembro, um homem de 49 anos morreu baleado por um guarda municipal após tentar atingi-lo com um canivete. O caso foi enquadrado como legítima defesa pela Polícia Civil.

O caso deste sábado também é o segundo homicídio em menos de uma semana. No domingo passado (10), um jovem de 27 anos morreu após ter sido baleado na Rua Marambaia, no Jardim Guanabara.

O crime ocorreu durante a manhã. A vítima, identificada como Geovani Matheus Alves da Silva, chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Ele levou pelo menos dez tiros. O caso é tratado como execução.