Homem morre em acidente de moto no Werner Plaas, em Americana

Um autônomo de 46 anos morreu, nesta terça-feira (6), após se envolver em um acidente de trânsito no Werner Plaas, em Americana. De acordo com o registro policial, ele teria batido a moto a qual pilotava em um carro, um Honda Fit. A vítima foi identificada como Daniel Euclides da Silva.

O acidente ocorreu por volta de 17h. O motorista do Fit, um homem de 58 anos, relatou que trafegava pela Rua Paraná, sentido Centro, e ao dar seta para a esquerda e acessar a Rua Amapá, sentiu um impacto no veículo. Ao estacionar, ele viu o motociclista caído ao chão.

O Corpo de Bombeiros foi chamado e socorreu Daniel em estado grave ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana. Apesar do atendimento médico, o autônomo não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

Equipes da Gama (Guarda Municipal de Americana) e da Polícia Civil atenderam a ocorrência. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor no plantão policial. As causas acidente deverão ser apuradas pela Polícia Civil.

Americana teve redução nos acidentes com morte em 2023

O número de acidentes de trânsito com morte em Americana caiu de 32, em 2022, para 23 no ano passado. Os dados são do Infosiga, plataforma do governo estadual.

Conforme detalhes das ocorrências, na cidade, a maioria das vítimas dos acidentes fatais em 2023 era homem (20 casos), na faixa etária de 55 a 59 anos (5 casos). A maior parte também pilotava uma moto (11 casos).

Trânsito na Avenida Cillos, uma das vias mais movimentadas de Americana – Foto: Arquivo/Liberal

Tal como em Americana, a RPT (Região do Polo Têxtil) também teve redução nos acidentes fatais. No ano passado, as cinco cidades tiveram o menor número de vítimas desde 2018.

A análise nos dados do Infosiga mostra que 101 pessoas morreram em acidentes de trânsito na região no ano passado, uma diminuição de 5% em relação a 2022, quando foram registradas 106 mortes. Em 2018, o total de óbitos foi de 91.