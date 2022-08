Homem morre e três pessoas ficam feridas após capotamento na Anhanguera

Acidente aconteceu por volta de 5h, na altura do km 128, região do Zanaga, em Americana

Veículo no gramado às margens da rodovia após o capotamento – Foto: Paula Nacasaki / LIBERAL

Um homem morreu e outras três pessoas ficaram feridas após o capotamento de carro na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Americana, na madrugada desta sexta-feira (26),

Segundo informações iniciais do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta de 5h, na altura do km 128, sentido interior, na região do bairro Antonio Zanaga.

O carro era ocupado por três adultos e uma criança. O homem morreu no local e as outras vítimas foram socorridas ao Hospital Municipal Dr Waldemar Tebaldi.

Até o momento desta publicação não há informações sobre o que possa ter causado o acidente. Peritos da Polícia Civil compareceram ao local e um boletim de ocorrência seria registrado na delegacia de Americana.