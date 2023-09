Homem morre baleado em Americana; homicídio é o terceiro em nove dias

Crime ocorreu no Jardim da Balsa II - Foto: Divulgação

Um homem identificado como Alex Fernando da Silva, de 32 anos, foi morto a tiros na manhã desta terça-feira (19), no Jardim da Balsa 2, em Americana. O autor dos disparos foi preso momentos após o crime, na Praia Azul. É o terceiro homicídio em menos de duas semanas na cidade.

De acordo com a Polícia Civil, por volta de 11h, policiais militares foram chamados a comparecerem na Rua do Peixe para atenderem um caso de homicídio. Ao chegarem no endereço, os bombeiros já tinham constatado a morte de Alex no local.

Segundo a PM, depois de atirar contra a vítima, o criminoso fugiu em um Ford Escort vermelho.

Os policiais passaram as informações para o Copom e uma outra equipe da PM localizou o carro suspeito em uma das ruas da Praia Azul. Após um breve acompanhamento, o suspeito foi abordado na Rua Maranhão.

Ao ser indagado, ele confessou o homicídio. A arma utilizada no crime estava dentro do Escort. Ele foi levado à delegacia de Americana e foi preso em flagrante por homicídio. O veículo foi levado ao pátio municipal, pois estava com a documentação irregular.

Este é o terceiro homicídio em Americana desde o início do mês. Os outros crimes aconteceram nos dias 7,10 e 16 de setembro.

Homicídio é o terceiro em nove dias

O assassinato no Jardim da Balsa 2, nesta terça-feira, é o terceiro em um período de nove dias, em Americana.

No dia 10, Geovani Matheus Alves da Silva, de 27 anos foi morto com pelo menos dez tiros na Rua Marambaia, no Jardim Guanabara, em Americana, na manhã do último domingo (10). A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Ninguém foi preso.

No último sábado (16), um homem ainda não identificado morreu esfaqueado na Rua Carlos Gomes, na região central de Americana, à noite.