Um homem de 49 anos morreu baleado no Centro de Americana, no início da noite desta quinta-feira (7), após golpear um patrulheiro da Romu (Ronda Ostensiva Municipal), da Gama (Guarda Municipal de Americana), com um canivete.

O guarda, que foi o autor do disparo, não ficou ferido, devido ao uso de colete balístico, e a autoridade policial reconheceu a reação dele como legítima defesa.

Caso foi registrado na delegacia do município – Foto: Arquivo / Liberal

Segundo consta no boletim de ocorrência, uma dupla de guardas municipais estava em patrulhamento com motocicletas e, ao entrar na Rua Carlos Gomes, se deparou com dois homens com comportamento suspeito, com distância de sete metros entre eles. O local é conhecido como um ponto utilizado por traficantes e usuários de drogas.

Os guardas pediram que eles se aproximassem um do outro para a abordagem, mas um deles resistiu e tentou se afastar, com as mãos atrás do corpo. Um dos guardas, então, sacou a arma, mas, ao olhar para o outro homem, virou o rosto, momento em que sentiu dois golpes de canivete no peito. O patrulheiro reagiu com disparo de arma de fogo.

Atingido, o homem afastou-se, ainda com a arma branca em mãos. O guarda chegou a disparar contra ele mais uma vez, mas não acertou. O suspeito caiu 30 metros adiante, na Rua Padre Feijó.

Uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros confirmou a morte do homem, identificado como José Carlos Viturino dos Santos.

O guarda autor dos disparos, ainda segundo o boletim de ocorrência, acionou outras viaturas e fez contato com o plantão policial, convocando peritos do IC (Instituto de Criminalística) de Americana. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal).

A capa que reveste o colete balístico do GCM foi periciada e possui marcas das estocadas levadas na altura do tórax. A pistola semiautomática usada por ele foi apreendida, assim como o canivete retrátil com ponta afiada utilizado pelo homem. O outro homem que foi abordado, de 33 anos, foi testemunha do ocorrido.

A autoridade policial reconheceu a legítima defesa do guarda e, portanto, descartou a necessidade de decreto prisional e autuação, mas o caso continua sob investigação.