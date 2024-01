Homem morre após ser esfaqueado pelo sogro no Vila Bela, em Americana

Um homem de 38 anos, identificado como Fernando Aparecido da Silva, morreu na noite desta quinta-feira (18), em Americana, após ser atingido por ao menos seis facadas. O autor seria o sogro dele, de 62 anos, que fugiu após o ocorrido.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o idoso teria partido para cima da vítima após vê-lo agredindo a sua filha com tapas e também a sua neta, de 15 anos, durante uma briga, que começou por volta de 20h30 na Rua João Rascovik, no Vila Bela, região do Antônio Zanaga.

Após ver as agressões, o idoso atingiu o genro com facadas nas costas e tórax. Fernando ainda tentou fugir, mas o sogro o perseguiu e lhe acertou outros golpes de faca no peito e, em seguida, fugiu do local.

A vitima foi socorrida pelo irmão até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Zanaga, mas não resistiu aos ferimentos. A Gama (Guarda Municipal de Americana) atendeu a ocorrência.

De acordo com o registro policial, o advogado do idoso esteve no plantão policial e relatou que ele se apresentará à Justiça posteriormente para dar a sua versão dos fatos.

Um boletim de ocorrência de violência doméstica e homicídio foi registrado no Plantão Policial de Americana e as causas do crimes serão apuradas pela Polícia Civil.

O corpo de Fernando foi levado ao IML ( Instituto Médico Legal) para a realização de exames periciais.

Assassinato é o segundo em 2024, em Americana

O homicídio ocorrido na noite desta quinta-feira é, ao menos, o segundo que ocorreu em Americana neste ano.

No dia 3 de janeiro, um jovem de 20 anos morreu após ser baleado na Praia Azul. A vítima foi identificada como Luiz Henrique Fragoso de Araújo.

O homicídio ocorreu por volta de 19h30. Policiais militares foram chamados para atender uma ocorrência na Avenida Doutor José Barreto Pinto, no Parque Dom Pedro II, bairro na região da Praia Azul.

No local, os policiais encontraram o jovem no chão, com uma marca de tiro nas costas. A vítima estaria na frente de sua casa, quando o atirador se aproximou e fez os disparos. Imagens de câmeras de segurança registraram o crime, que é investigado pela Polícia Civil.