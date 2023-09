Homem morre após ser baleado no Jardim Guanabara, em Americana

Autoria e causas do crime ainda são desconhecidas; vítima chegou a ser socorrida para o Hospital Municipal, mas não resistiu aos ferimentos

Um homem de 27 anos morreu após ter sido baleado na Rua Marambaia, no Jardim Guanabara, em Americana, na manhã deste domingo (10). O rapaz, identificado como Geovani Matheus Alves da Silva, chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

Ocorrência foi atendida pela Polícia Militar, acionada por meio do 190 – Foto: Governo do Estado de São Paulo / Divulgação

Até o encerramento da ocorrência, ainda eram desconhecidas a autoria e a motivação do crime, que segue em investigação.

Equipes da PM (Polícia Militar) foram acionadas via serviço de emergência 190. No local, se depararam com um rapaz inconsciente, caído ao lado de uma moto, rodeado por estojos de arma de fogo. Havia 12 cápsulas de pistola .380, que foram apreendidas.

Ele foi conduzido pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, onde acabou morrendo.

Compareceram ao local equipes da Polícia Técnico-Científica e da Polícia Civil, que realizaram os procedimentos de perícia. A motocicleta de Geovani, que estava no local, foi apreendida.

A Polícia Civil também apreendeu o celular dele, assim como uma pochete que estava com ele e continha documentos e papéis que podem auxiliar nas investigações, conforme consta no boletim de ocorrência.