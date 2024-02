Homem morre após ser baleado em rua do Vale das Nogueiras, em Americana

Um homem de 40 anos, identificado como Manoel Messias dos Santos, foi morto a tiros no Residencial Vale das Nogueiras, em Americana, na noite deste sábado (3). Não há informação sobre a autoria ou motivação do crime. Esse é o terceiro caso registrado em Americana desde o início do ano.

Segundo consta na ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por um vizinho da vítima, que ouviu sons de disparos por volta de 19 horas e, ao sair na rua, encontrou Manoel ferido ao chão no cruzamento da Avenida Nina Rodrigues com a a rua Oscar Augusto Queli.

Ao chegarem no endereço, os policiais encontraram a vítima caída ao chão e, devido aos ferimentos, não conseguiu detalhes de de poderia ser o autor dos disparos, muito menos a motivação do crime.

Manoel foi socorrido ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde. Segundo o hospital, a vítima foi alvejada nove vezes e teve perfurações no tórax, pescoço e cabeça.

A PM ainda tentou apurar mais detalhes com vizinhos a respeito do crime, mas nenhum deles presenciou o crime.

A perícia técnica foi acionada e as investigações serão conduzidas pelo 4° DP (Distrito Policial) de Americana.

Este é o terceiro homicídio ocorrido no município desde o início do ano, sendo que o primeiro deles ocorreu no dia 3 de janeiro, na Praia Azul. Na ocasião, Luiz Henrique Fragoso de Araújo, de 20 anos, foi encontrado na rua com marcas de tiros nas costas. O segundo homicídio aconteceu no dia 18 do mesmo mês, na região do Antônio Zanaga, quando Fernando Aparecido da Silva, de 38 anos, foi morto a facadas pelo sogro, na Vila Bela, durante uma confusão.