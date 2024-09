Homem morre após ser baleado dentro de carro na região da Balsa, em Americana

Vítima, identificada como Júlio Henrique de Oliveira Freitas, de 34 anos, foi encontrada com ferimentos no rosto

Corpo foi encontra a poucos metros do carro, que estava com a porta aberta e tinha manchas de sangue - Foto: Divulgação_Gama

Um homem de 34 anos, identificado como Júlio Henrique de Oliveira Freitas, morreu após ser baleado dentro de um carro, um Hyudai HB20 branco, na noite desta quarta-feira (18), em Americana. A motivação do crime é desconhecida e nenhum suspeito foi identificado.

De acordo com informações da Gama (Guarda Municipal de Americana), por volta de 21h20, os patrulheiros foram chamados para atender um caso de homem ferido na Rua Jayme Feola, no bairro Pacaembu, região da Balsa.

Ao chegarem no endereço, os guardas encontraram o veículo parado na via com o motor ligado, a porta aberta, manchas de sangue na lateral e, segundo os patrulheiros, um “caminho de sangue” que os levou até o corpo da vítima, que estava a uma distância de 15 metros do carro.

Segundo a Gama, Júlio foi encontrado com ferimento no rosto, ocasionado por arma de fogo, e o óbito foi constatado pela equipe de resgate, que esteve no local.

Após a localização do corpo, a Gama realizou buscas pela região, entretanto, nenhum suspeito foi encontrado.

A perícia foi acionada e as investigações serão conduzidas pela Polícia Civil.