Homem morre após ser atingido por caminhão no Centro de Americana

Marcos Roberto de Barros, de 37 anos, foi atingido no cruzamento das ruas Fernando Camargo e Rio Branco

Um homem de 37 anos, identificado como Marcos Roberto de Barros, morreu na noite desta sexta-feira, após ser atingido por um caminhão que fez uma conversão irregular no cruzamento das ruas Rio Branco e Fernando Camargo, no Centro de Americana.

Motorista do caminhão não possui habilitação – Foto: Polícia Militar / Divulgação

O acidente ocorreu por volta das 20h30 e Marcos chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, mas não resistiu. O óbito foi confirmado pela assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.

De acordo com a PM (Polícia Militar), o motorista do caminhão não possui habilitação. Devido ao impacto da batida, o motociclista teria ido parar debaixo do caminhão.

Além da PM, equipes da Gama (Guarda Municipal de Americana) estiveram no local da batida para auxiliar no trânsito durante os trabalhos de resgate.