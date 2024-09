Homem morre após ser agredido ao tentar invadir casa da ex-companheira, em Americana

Antes de ser agredido, o suspeito ainda esfaqueou o filho da ex e uma vizinha; caso foi registrado como homicídio e legítima defesa

Um homem de 47 anos morreu na noite deste domingo (22), após ser agredido ao tentar invadir a casa da ex-companheira com uma faca no Jardim das Flores, em Americana. Antes de ser agredido, ele ainda esfaqueou o filho da ex e uma vizinha.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o suspeito, identificado como Osmair Bosco, foi à casa da ex-companheira, na Rua Bandeira Branca, com uma faca por volta de 22h30 e tentou invadir o local, momento em que foi flagrado pelo filho da mulher, de 15 anos.

O jovem tentou intervir, mas foi esfaqueado no braço e trancado para fora do imóvel. Já a mulher, ao perceber a movimentação, trancou a porta e, junto de uma outra filha, de 13 anos, segurou a porta para que o suspeito não conseguisse entrar.

Neste momento, o adolescente e outros moradores da região conseguiram derrubar o portão da residência e partiram para cima do suspeito.

Durante a confusão uma vizinha foi esfaqueada e o jovem, querendo defender a mãe e temendo que outras pessoas fossem atingidas pelo agressor, pegou um pedaço de madeira e bateu no ex-padrasto, que também foi agredido por outros moradores da região.

Logo depois a mulher conseguiu sair da residência e levou o filho, que estava ferido, à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) São José, onde recebeu atendimento e, após ser liberado, foi ouvido pelo delegado responsável pelo caso, Robson Gonçalves de Oliveira.

Após ser agredido, o suspeito foi socorrido por uma equipe de resgate ao HM (Hospital Municipal) Dr. Waldemar Tebaldi, onde recebeu atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos.

A vizinha, que foi esfaqueada, também foi socorrida pelo resgate ao HM, onde permanece internada.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio, homicídio e legítima defesa e será investigado pelo 2° Distrito Policial de Americana.