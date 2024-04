Homem morre após causar acidente e ser atropelado na Rodovia Anhanguera, em Americana

Um homem de 40 anos, identificado como Celso Sales da Costa, morreu na noite desta terça-feira (9) após bater seu carro na traseira de um reboque e depois ser atropelado por um outro caminhão, na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Americana.

Vítima conduzia um Chevrolet Corsa – Foto: Divulgação

Segundo o boletim de ocorrência, Celso seguia com seu carro, um Chevrolet Corsa, pela rodovia e bateu seu veículo na traseira de um caminhão reboque. A colisão aconteceu no km 128, na altura do Jardim Helena, sentido capital.

A motorista do reboque relatou em registro policial que, após a colisão, estacionou o veículo no acostamento. De acordo com ela, Celso parou o Corsa na terceira faixa da via, veio em sua direção e contou que estava sendo perseguido por bandidos.

Depois disso, ele correu pelo acostamento e, a uns 500 metros de distância, entrou no meio da rodovia, sendo atropelado por um outro caminhão. O motorista disse que tentou desviar, mas não conseguiu evitar o atropelamento.

Celso chegou a ser socorrido até o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde. As causas desse acidente serão apuradas pelo 3° DP (Distrito Policial) do município.