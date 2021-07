Homem morre após capotamento na Luiz de Queiroz durante a madrugada

Um homem de 40 anos morreu após capotar o carro na altura do km 126 da rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) na madrugada deste domingo (25). O acidente ocorreu após o motorista perder a direção do veículo e bater na defensa metálica na altura da entrada para a Avenida Bandeirantes, em Americana.

Acidente aconteceu no quilômetro 126 da Rodovia Luiz de Queiroz, após o motorista perder o controle e bater contra a defensa metálica – Foto: Reprodução – Google Maps

A Polícia Militar Rodoviária chegou ao local às 9h, após um chamado para alertar sobre o acidente. Durante esse tempo o homem ficou imobilizado no acostamento. O Corpo de Bombeiros fez o resgate e encaminhou a vítima até o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, que não resistiu aos ferimentos e faleceu por volta das 5h.

O médico atestou o óbito como “sangramento no crânio de origem não estabelecida”, com possível causa de traumatismo craniano encefálico.

Após a confirmação do óbito o Instituto de Criminalística voltou ao local do acidente e não constatou no interior do veículo objetos que apontassem para uma possível ingestão de bebida alcoólica ou substâncias ilícitas. Por esse motivo, o corpo da vítima seria submetido a exame necroscópico, de alcoolemia e toxicológico.

A vítima estava sozinha no carro, um Hyundai Veloster 2012, que ficou apreendido no pátio municipal após as autoridades não conseguirem encontrar familiares para alertar sobre a ocorrência. O boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Americana como “homicídio culposo”.