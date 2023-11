Homem morre após cair de andaime em Americana

Jean Carlos Leal Lima sofreu o acidente no Jardim Ipiranga, enquanto trabalhava em uma obra

Um homem de 47 anos morreu após cair de um andaime de uma altura de aproximadamente dois metros no Jardim Ipiranga, em Americana, no último sábado (25). A vítima Jean Carlos Leal Lima morava no Jardim Esmeralda, em Santa Bárbara d’Oeste, e deixou dois filhos.

Jean Carlos Leal Lima chegou a ser socorrido ao Pronto-Socorro Dr. Afonso Ramos, mas não resistiu – Foto: Claudeci Junior/Liberal e Reprodução

Segundo o boletim de ocorrência, Jean caiu enquanto trabalhava em uma obra na Avenida Armando Salles de Oliveira.

O acidente aconteceu por volta das 14h30. A vítima chegou a ser socorrida ao Pronto-Socorro Dr. Afonso Ramos, mas não resistiu.

O sepultamento ocorreu na tarde deste domingo, no Cemitério Parque dos Lírios, em Santa Bárbara.