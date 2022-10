Homem morre após bater ônibus em caminhão na Anhanguera, em Americana

Alexandre Orosco Pinto dirigia na Anhanguera quando, por causas desconhecidas, bateu na traseiro de um caminhão - Foto: Reprodução

Um motorista de 42 anos morreu na noite desta quarta-feira (26), na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Americana, após bater o ônibus que dirigia na traseira de um caminhão.

Segundo informações do boletim de ocorrência, por volta de 22h, a vítima, identificada como Alexandre Orosco Pinto dirigia na Anhanguera sentido capital, quando no km 127, por causas desconhecidas, bateu o ônibus de turismo contra a traseira de um caminhão.

Com a batida, Alexandre ficou preso nas ferragens e foi necessário o trabalho dos bombeiros para retirá-lo do veículo. Depois dos procedimentos, a equipe de socorristas realizou manobras de reanimação, mas o motorista não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

As causas do acidente são desconhecidas e o caso será investigado pela Polícia Civil. Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia de Americana.