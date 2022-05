Homem morre após acidente de moto na região da Praia Azul, em Americana 

Maurício sofreu um acidente de moto na noite de quinta-feira - Foto: Polícia Militar - Reprodução

Um homem de 24 anos morreu após sofrer um acidente de motocicleta, na noite desta quinta-feira, em Americana. A vítima foi identificada como Maurício de Souza Lopes.

Segundo informações do boletim de ocorrência, Maurício seguia com sua moto na Estrada Municipal Alvin Biasi, no Jardim América, região da Praia Azul, e por causas desconhecidas caiu do veículo, por volta das 23h.

Ele chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros até o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi com traumatismo craniano, mas não resistiu e morreu na unidade de saúde.

Maurício de Sousa Lopes será velado no Velório Municipal Berto Lira, em Santa Bárbara, nesta sexta-feira das 18h às 21h e no sábado, das 7h às 10h. Depois o corpo será levado para o Cemitério Municipal de Miranda do Norte, no Maranhão, onde será sepultado no dia 8, às 15h.

Um boletim foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor na delegacia de Americana. As causas do acidente serão investigadas.