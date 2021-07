Homem morre após acidente de moto com irmão adolescente na Av. Nicolau João Abdala

Um acidente de moto na manhã deste domingo (11) na Avenida Nicolau João Abdala, em Americana, vitimou dois irmãos, identificados como R.C.F, de 16 anos, e Kelvin de Carvalho Ferreira, que não portava documento, mas era maior de idade. Eles foram socorridos ao Hospital Municipal Dr Waldemar Tebaldi, mas Kelvin não resistiu e faleceu.

As informações são do Corpo de Bombeiros, acionado poucos minutos antes das 8 horas para atender a um acidente de trânsito envolvendo dois irmãos em uma moto. Seis militares foram ao local, com duas viaturas da corporação.

Irmãos foram socorridos ao HM, mas Kelvin não resistiu – Foto: Divulgação – Corpo de Bombeiros de Americana

Os bombeiros encontraram o adolescente de 16 anos, sentado em um veículo, com contusões na coluna, mas sinais vitais estáveis, aguardando socorro. Já Kelvin estava caído ao lado da moto, em parada cardiorrespiratória, a cerca de 20 metros da rodovia.

O acidente aconteceu ao lado da ponte que fica em frente ao Casarão do Salto Grande, no sentido Americana. O LIBERAL apurou que não há informações sobre o que teria causado o acidente, e que o adolescente não se lembrava do que havia acontecido. A hipótese dos bombeiros é que eles estivessem perdidos, o que teria causado um erro em uma curva.

Foram feitos os procedimentos de salvamento e primeiros socorros de ambos, e as vítimas foram levadas ao Hospital Municipal Dr Waldemar Tebaldi. Ainda conforme o que foi divulgado pelo Corpo de Bombeiros, ao chegar no hospital, Kelvin não resistiu e faleceu.