Homem leva tiro na perna em tentativa de assalto em Santa Bárbara d’Oeste

Um homem de 45 anos levou um tiro na perna durante uma tentativa de roubo do seu veículo, na madrugada deste sábado (17), no Jardim Europa, em Santa Bárbara d’Oeste. O suspeito não conseguiu levar o veículo e, mesmo ferida, a vítima se dirigiu até o Pronto-Socorro do HM (Hospital Municipal) Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana.

A tentativa aconteceu enquanto o motorista passava pela Rua Itália, por volta das 3h50. Ele diminuiu a velocidade para passar por uma lombada e foi nesse momento em que o indivíduo anunciou o roubo.

O homem acelerou para tentar escapar e suspeito atirou no para-brisa, do lado direito, ferindo a perna esquerda do motorista. Baleado, ele dirigiu até o HM e, por dar entrada no pronto-socorro com fermento causado por arma de fogo, a Gama (Guarda Municipal de Americana) foi acionada.

Até o momento do registro do boletim de ocorrência, na manhã deste sábado, ele ainda estava em observação na unidade hospitalar. O carro será analisado pela perícia.