Homem invade apartamento de ex para agredi-la e a mantém sob cárcere por 10 horas, em Americana

Um homem de 41 anos pulou a janela do apartamento da ex-esposa para agredi-la, neste domingo (30), no Jardim Santo Antonio, em Americana. A vítima, de 34 anos, foi mantida trancada pelo agressor dentro do imóvel, mas conseguiu abrir a porta com uma faca, após dez horas sob cárcere, e pediu socorro para uma vizinha, que chamou a Gama (Guarda Municipal de Americana). O suspeitou fugiu antes da chegada dos agentes.

Caso será investigado pela DDM do município – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

A vítima relatou aos guardas que dormia quando, por volta das 6h, seu ex-marido invadiu seu apartamento. Ele entrou no quarto e pediu que reatassem o relacionamento. Depois, trancou a porta do imóvel e ficou com as chaves.

Ela se aproveitou que o agressor usava o banheiro, por volta das 16h, e usando uma faca conseguiu abrir a porta e pedir ajuda. O suspeito conseguiu escapar.

A mulher, que tinha escoriações no rosto e pescoço devido às agressões do ex, foi levada ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi e, depois de receber alta médica, compareceu à delegacia para denunciá-lo. Ela já tem medida protetiva contra o ex.

O caso foi registrado no Plantão Policial, mas será apurado pela DDM (Delegacia de Defesa da Mulher).