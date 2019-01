Após furtar casa, homem é perseguido por vítima e preso

Um vidraceiro de 46 anos foi preso na tarde desta segunda-feira (28) por furtar uma residência no Cidade Jardim, em Americana. Ele foi perseguido pelo proprietário enquanto fugia do local e foi detido pela PM (Polícia Militar). O caso foi registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Americana como furto.

Foto: Google Maps

A denúncia foi feita através do COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar), por volta das 17h. A informação era que havia um furto a residência em andamento na Rua das Rosas, no Cidade Jardim. Enquanto se deslocavam até o local, policiais viram um indivíduo se evadindo pela Rua das Petúnias com alguns objetos na mão, entre eles um ventilador de torre. Logo atrás do suspeito havia um carro VW/Fox, da vítima, que estava perseguindo o homem que havia furtado sua casa.

O vidraceiro largou os objetos e fugiu em direção a passarela da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304). Após escapar, ele voltou para o local onde havia deixado o material do furto e foi abordado pela PM.

A vítima e uma testemunha reconheceram o homem como o autor do crime. Ele recebeu voz de prisão e arbitrada a fiança no valor de R$ 1.200 – que não foi paga. Com isso, o indiciado foi recolhido até a cadeia de Sumaré.