Homem foge da delegacia de Americana, pratica novo furto e é recapturado

Um homem de 35 anos, detido por furto, conseguiu fugir da delegacia de Americana na manhã desta quinta-feira (20), no momento em que os agentes da Polícia Civil cumpriam os procedimentos para mandá-lo para a cela. Ele foi encontrado horas depois, no mesmo bairro, saindo de uma residência na qual tinha praticado um novo furto.

Durante a fuga do criminoso, um agente civil se feriu, pois foi jogado ao chão pelo indivíduo.

Indivíduo conseguiu fugir da delegacia de Americana – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Segundo apurou o LIBERAL, por volta de 2h, o homem foi levado até o plantão policial pela PM (Polícia Militar), após ser denunciado pelo furto de uma bicicleta e um aspirador de pó de duas residências na Rua São Bento, no bairro Cariobinha. Policiais militares flagraram o homem com a bicicleta a poucos metros do local do crime e o detiveram.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Na unidade policial, no momento em que assinava os papeis da prisão, o assaltante saiu correndo e foi alcançado na rua por um agente da civil, entretanto, derrubou o servidor e conseguiu fugir.

Diversas viaturas da Polícia Civil, PM e Gama (Guarda Municipal de Americana) começaram as buscas pelo fugitivo e, por volta das 8h, um dos plantonistas encontrou o homem saindo de uma residência entre as ruas Galdina Guimarães Santa Rosa e Joaquim Rocha Júnior. Ele estava com dois rolos de cabos elétricos, que havia acabado de furtar do imóvel.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Recapturado, o criminoso foi levado mais uma vez à delegacia de Americana e, além do furto, responderá também por evasão mediante violência e lesão corporal. Ele foi encaminhado para a Cadeia Pública de Sumaré, onde ficará até a audiência de custódia, que deve ocorrer nesta sexta-feira (21).