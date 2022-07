Homem, flagrado com fuzil, morre em confronto com o 10º Baep

Policiais localizaram fuzil e mochilas com drogas - Foto: Divulgação/10º Baep

Um homem de 31 anos morreu após se envolver em um confronto com policiais militares do 10º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) no Jardim da Balsa 1, em Americana, na noite da segunda-feira (18). Ao perceber a entrada dos PMs em sua casa, o suspeito atirou em direção à equipe que revidou. Ele foi socorrido pelo resgate dos bombeiros ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, mas não resistiu. Na casa dele, os PMs localizaram um fuzil calibre 9mm com numeração raspada, além de duas mochilas com maconha, crack e cocaína. Na garagem da casa, os policiais também encontraram um GM Prisma roubado em Rio Claro.

Segundo o boletim de ocorrência, às 22h50, os policiais faziam patrulhamento na Rio Araguari, quando identificaram um veículo GM Prisma roubado há três dias na garagem de uma residência. Os policiais solicitaram apoio e outras duas equipes que estavam nas imediações foram até a casa. Ao perceberem o portão aberto, os PMs se identificaram como policiais, mas o homem, segundo a ocorrência, teria gritado de dentro da casa que não seria preso, momento em que efetuou dois disparos em direção aos policiais.

Os agentes pegaram um escudo balístico na viatura, entraram na residência e, ao se aproximarem da porta do quarto, um novo tiro foi efetuado pelo morador. Houve revide e o homem foi atingido na região do tórax. Ele caiu ao chão e soltou a arma, uma pistola calibre 40. Ele chegou a ser socorrido ao hospital, mas morreu às 23h55.

No quarto do suspeito, os policiais localizaram um fuzil debaixo da cama, além de duas mochilas contendo cinco tijolos e meio de maconha, 446 pinos de cocaína, um tijolo de crack, quatro balanças de precisão e embalagens para os entorpecentes. O delegado plantonista Edgar Moreira Carneiro e equipe de investigadores estiveram na casa para acompanhar o trabalho dos peritos do IC (Instituto de Criminalística). O carro roubado foi devolvido à vítima.