Homem fica gravemente ferido após ser atropelado na Vila Mathiensen

Um homem de 32 anos ficou gravemente ferido após ser atropelado por um carro na tarde desta terça-feira (2), na Vila Mathiensen, em Americana. O condutor do carro fugiu sem prestar os primeiros socorros.

De acordo com a PM, os policiais foram chamados, por volta de 15h, para atenderem uma ocorrência de atropelamento na Rua Arapongas. Quando chegaram no local, viram a vítima caída ao chão desacordada, com escoriações no rosto e sangramento na boca e nariz.

Equipes de Resgate do Corpo de Bombeiros socorreram o homem até o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, onde ele foi entubado, de acordo com a PM.

Ainda segundo a companhia, após o acidente, o motorista que atropelou o homem deixou o carro na rua e fugiu a pé.

A perícia foi acionada e um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia de Americana.