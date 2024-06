Homem fica ferido após ser esfaqueado no bairro Vila Cordenonsi, em Americana

Um homem de 40 anos foi esfaqueado no antebraço na noite desta terça-feira, no bairro Vila Cordenonsi, em Americana. O suspeito da agressão não foi encontrado e um boletim de lesão corporal foi registrado na delegacia de Americana.

Segundo informações do boletim de ocorrência, patrulheiros da Gama (Guarda Municipal de Americana) faziam ronda pelo bairro quando, por volta de 23h40, ao passarem pela Rua Professor Miguel Couto, encontraram a vítima pedindo por socorro.

Ao se aproximarem, os patrulheiros notaram que ele tinha um ferimento no antebraço esquerdo. Ao ser questionado, a vítima contou que momentos antes estava no local quando dois homens se aproximaram e um deles, que estava com uma faca em mãos, desferiu o golpe contra ele. A vítima foi atingida na região do antebraço esquerdo e os suspeitos fugiram em seguida.

Ele foi levado ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, onde ficou em observação e um boletim de ocorrência foi registrado, em seguida, na delegacia de Americana.