Homem fica ferido após incêndio em casa na região do Zanaga

As chamas foram extintas pelos bombeiros; morador do imóvel teve queimaduras de primeiro grau

Vizinhos chamaram Corpo de Bombeiros, que controlaram as chamas – Foto: Ronaldo Britto / Rádio Gold

Um homem ficou ferido na noite deste domingo (19) durante um incêndio na casa onde mora, na região do Antônio Zanaga, em Americana. Os bombeiros controlaram as chamas.

Segundo informações da corporação, por volta de 18h30 os agentes foram chamados por vizinhos, informando que uma residência, na Avenida Cecília Meireles, no Jardim Nossa Senhora de Fátima, estava com princípio de incêndio.

Morador da Avenida Cecília Meireles teve queimaduras de 1° grau – Foto: Corpo de Bombeiros / Divulgação

No local, os bombeiros controlaram o fogo. O morador do imóvel teve queimaduras de 1° grau. Ele foi socorrido pela ambulância até o PA (Pronto Atendimento) do Antônio Zanaga para cuidados.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp



Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia de Americana. As causas do incêndio são desconhecidas e a residência passaria por perícia, para ser apontado o que pode ter dado início às chamas.