Homem faz sinal da cruz e furta R$ 20 de caixinha de igreja em Americana

Um homem entrou na Paróquia Nossa Senhora Desatadora dos Nós, no Balneário Salto Grande, região da Praia Azul, em Americana, na quarta-feira passada, e furtou R$ 20 que estavam na “caixinha” de orações e ofertas. Antes de cometer o crime, porém, ele foi flagrado pelo circuito interno de vigilância da igreja fazendo o sinal da cruz.

De acordo com um dos funcionários da paróquia, que não quis ter seu nome divulgado, o suspeito foi à igreja com um outro fiel, bebeu água na parte externa e, em seguida, os dois entraram no templo santo.

Pelas imagens, é possível observar que, enquanto o fiel faz uma oração, o suspeito se aproxima da caixinha, faz o sinal da cruz, volta a falar com o outro homem, retorna para perto da caixinha e pega o dinheiro que algumas pessoas tinham depositado anteriormente.

Um funcionário da igreja flagrou a ação pelas imagens das câmeras de segurança e conseguiu alcançar o indivíduo que, ao ser questionado, negou o crime e deixou o templo. Mais tarde, a paróquia contabilizou o prejuízo de R$ 20.

O funcionário explicou que a paróquia optou por não registrar boletim de ocorrência, mas colocou uma trava na caixinha de orações e ofertas.

Como o local já foi alvo de furto no ano passado, a paróquia tem investido na segurança da igreja, que hoje conta com alarme e sistema de monitoramento por imagens.