Homem embriagado é preso após se envolver em acidente na SP-304

Homem negou as acusações, entretanto ficou preso por embriaguez, desacato e resistência

Um homem de 28 anos foi preso após dirigir embriagado, se envolver em um acidente na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) e, segundo a polícia, agredir um dos PMRs (Policiais Militares Rodoviários) que atenderam a ocorrência. O fato ocorreu na noite desta terça-feira (19).

Segundo informações da PMR, por volta de 21h, os policiais foram chamados para atender um acidente de trânsito na SP-304, na altura do km 126, perto do Aeroporto Municipal.

Ao chegarem no local, encontraram dois carros no acostamento. A condutora da Ecosport informou que trafegava na rodovia quando seu carro foi atingido na traseira por um outro motorista, que dirigia um Corsa.

Ao questionar o condutor do Corsa, de acordo com a PMR, o homem teria reagido agressivamente, xingado os policiais e agarrado o pescoço de um dos agentes, dando-lhe uma “gravata”. Foi necessário o uso do spray de pimenta e algemas para contê-lo.

Apesar dos relatos, o homem negou as ofensas e agressões e afirmou que os policiais chegaram, falaram que ele estava errado, o jogaram no chão e passaram a agredi-lo com socos e chutes na costela.

Ainda durante a ocorrência o teste do bafômetro foi realizado e constatou a presença de 2 mg de álcool por litro de sangue, segundo a companhia, resultado máximo que o aparelho conseguiu medir.

Diante dos fatos o homem foi conduzido à delegacia de Americana onde recebeu voz de prisão em flagrante por embriaguez ao volante, resistência e desacato.