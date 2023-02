Homem em situação de rua volta para família após 15 anos

Remy foi auxiliado por policiais de Americana em meio à Operação Acolhimento - Foto: PM - Divulgação

Depois de 15 anos vivendo as aflições das ruas, finalmente Remy Gonçalves da Silva, 55, poderá reencontrar seus familiares. Ele embarcou na manhã deste sábado, na Rodoviária de Americana, para sua cidade natal, Arapiraca (AL). O ex-morador de rua foi auxiliado pelos policiais militares da 1ª Companhia, por meio da Operação Acolhimento.

Após relatar aos PMs que queria voltar, ele cortou o cabelo, fez a barba e teve apoio para retirar documentos que havia perdido. O capitão Tiago Augusto Costa e Silva, idealizador da iniciativa, disse que o trabalho vem sendo intensificado na região central de Americana.

“Após registrado o boletim social pela PM é gerado um caso automaticamente em uma rede integrada, denominada Sistema Órion, que faz parte de órgãos municipais e estaduais”, destaca.

Assim como milhões de brasileiros que deixam seus estados em busca de oportunidades, Remy foi mais um sonhador. Saiu de Alagoas a procura de emprego em São Paulo. Inicialmente, esteve em Rio Claro e depois Americana, onde ficou por mais tempo.

“Trabalhei como servente de pedreiro em uma obra, mas tive meus documentos furtados. Sou analfabeto e sem documento não consegui mais emprego fixo. Passei a viver na rua”, desabafou ao LIBERAL, enquanto esteve na Casa de Passagem.

Ele disse que bastou pouco tempo para conhecer o crack. Apesar de confessar ser usuário, afirma que nunca furtou ou roubou alguém para abastecer o vício.

“Meus companheiros foram meu capacete e minha enxada, que usava para conseguir dinheiro para comida e as pedras de crack.”

Há duas semanas, Remy estava perto do Calçadão de Americana, quando conversou com dois agentes do Policiamento com Bicicleta. “Falei que tinha vontade de rever meus pais e minha irmã. Os policiais disseram que poderiam me ajudar e tudo aconteceu.”

“Foi uma experiência muito gratificante acompanhar o Remy, pois desde o começo a equipe se sensibilizou com a situação, ao longo das ações antes do embarque, ele se demonstrou muito empolgado e contou para todos os seus conhecidos sobre finalmente estar retornando a sua cidade natal”, disse a soldado Júlia Cordioli.