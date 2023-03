Homem é socorrido pelos bombeiros após tomar choque em empresa de Americana

Um homem tomou um choque elétrico no telhado de uma empresa do bairro São Luiz, em Americana, na manhã desta quarta-feira (15) e precisou ser socorrido ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

Os procedimentos de salvamento em altura foram realizados em uma ação conjunta dos bombeiros de Americana e Santa Bárbara d’Oeste.

Bombeiros conduziram o resgate em empresa – Foto: Corpo de Bombeiros / Divulgação

Segundo informações dos bombeiros, por volta de 11h a companhia recebeu um chamado para atendimento de vítima de choque. Ao chegarem no local, na Rua Antônio Luchesiele, os agentes constaram que a vítima estava no telhado da empresa, que tinha pelo menos oito metros de altura.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Eles conseguiram conversar com a vítima, que estava consciente, porém não tinha movimentos do lado esquerdo do corpo por conta da descarga elétrica.

Os bombeiros começaram os trabalhos de salvamento em altura e na sequência levaram a vítima para atendimento no Hospital Municipal de Americana.