Homem é resgatado em região de mata pelo Corpo de Bombeiros

Foto: Corpo de Bombeiros / Divulgação

Um homem foi resgatado na manhã desta quinta-feira (6) pelo Corpo de Bombeiros na região do Jardim Guanabara em Americana, entre a linha férrea e o Rio Piracicaba. Segundo a corporação, ele estava desparecido desde a madrugada na região de mata. Após receber os primeiros cuidados, foi encaminhado ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi com ferimentos leves.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, por volta das 3h, os bombeiros e a Gama (Guarda Municipal de Americana) receberam um chamado, informando que um homem com problemas mentais havia se perdido naquela região, nas proximidades do Jardim Guanabara. Eles fizeram buscas, porém, ninguém foi localizado.

Na manhã desta quinta-feira (6), por volta das 10h30, populares ouviram pedidos de socorro e acionaram o resgate. Posteriormente, três viaturas e 9 homens do Corpo de Bombeiros encontraram a vítima em um local de difícil acesso entre a linha férrea e o Rio Piracicaba.

De acordo com a corporação, a vítima estava consciente no momento do resgate e foi encaminhado ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi de Americana com ferimentos leves.

A Prefeitura de Americana por meio de sua assessoria de imprensa informou que o homem, de 28 anos, deu entrada na unidade de saúde às 12h16 e realizou exames de avaliação. Disse também que a família já foi informada sobre sua localização.