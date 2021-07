Homem é preso por tráfico de drogas e resistência em Americana

Ao ver a viatura, ele tentou fugir e jogou as drogas pelo caminho; ao ser abordado ele agrediu e ofendeu os patrulheiros

Drogas foram apreendidas – Foto: Divulgação/Gama

Um homem foi preso por tráfico de drogas e resistência na tarde desta quinta-feira (8), em Americana. Ao avistar viatura ele tentou fugir e dispensou drogas no caminho. Ao ser detido, agrediu guardas e foi preso.

As informações são da Gama (Guarda Municipal de Americana), que atendeu a ocorrência.

O caso aconteceu no bairro Parque Dom Pedro II, por volta das 17h. O detido responderá por tráfico de drogas, resistência e lesão corporal.

Equipe da Gama fazia patrulhamento pelo Dom Pedro II, quando, ao passar pela Rua Sebastião Galo, avistou um homem em atitude suspeita, agachado em frente de uma casa.

Ao ver a viatura, ele fugiu pelo bairro, dispensando drogas pelo trajeto.

Os guardas foram atrás do suspeito e conseguiram abordá-lo no cruzamento da Rua Felício Zamperlin com a Rua Martim Mário Piva.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Segundo o relato da corporação, o homem, que não teve a idade divulgada, desferiu chutes e socos nos guardas, além de xingar a equipe, resistindo à prisão.

Após chegada de apoio, ele foi detido. No caminho da fuga, a Gama encontrou as drogas dispensadas, sendo 4 pinos de cocaína e 8 pedras de crack.

No telhado de uma casa na Rua Felício Zamperlin, foram localizados mais 33 pinos de cocaína e 13 pedras de crack. O homem confessou à Gama que estava vendendo drogas.

Ele foi levado para a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Americana e foi preso. As drogas foram apreendidas.