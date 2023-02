Homem é preso por roubo no Parque Novo Mundo após ser reconhecido pelas imagens de câmera de segurança

Um homem de 34 anos foi preso após roubar um estabelecimento comercial na Avenida Campos do Jordão, no Parque Novo Mundo, em Americana, na madrugada desta terça-feira (21). A prisão foi possível após a identificação do suspeito pelas imagens das câmeras de segurança do local.

De acordo com informações da Gama (Guarda Municipal de Americana), por volta de 1h um homem invadiu o comércio e fugiu levando R$ 500. Pelas imagens é possível observar que a ação dura poucos segundos. Depois, o homem foge em uma motocicleta.

A vítima chamou os guardas e, ao observarem as imagens das câmeras, os patrulheiros reconheceram o autor e a moto, uma vez que dia antes ele já tinha sido abordado durante um patrulhamento de rotina.

De posse do endereço do suspeito, os agentes se dirigiram à Rua dos Bem-Te-Vis, na Vila Mathiensen, onde encontraram o homem. Levado ao plantão policial, o motociclista foi autuado em flagrante por roubo.