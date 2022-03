Homem é preso por roubo de pá carregadeira em Americana

Criminoso foi localizado pelos policiais do 10º Baep no Cariobinha, próximo do local onde estava a máquina roubada

Um homem foi preso, na noite de sábado (5), após confessar que participou do roubo de uma pá carregadeira, em Americana. As informações são do 10° Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar).

O homem foi localizado pelos policiais na Rua Lírio Corrêa, no Cariobinha. Ele estava dentro um veículo Sandero, de cor cinza, próximo ao endereço onde suspostamente se encontrava a máquina roubada.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Abordado, ele negou a participação no crime e disse que estava pela região porque iria se encontrar com amigos em um posto de gasolina. Os policiais, porém, descreveram as características do suspeito para o proprietário da pá carregadeira, que confirmou que as descrições eram semelhantes às do assaltante.

Abordado novamente pelos policiais, o homem acabou confessando o crime e disse que ganharia R$ 1.000 para ajudar no deslocamento de outras duas pessoas, a quem os registros policias não indicam se também estão envolvidas no crime.

Ele foi levado à delegacia de plantão, em Americana, onde foi ratificada a sua prisão em flagrante.