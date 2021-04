Homem é preso por roubo a residência em Americana

Suspeito foi detido às margens do Rio Piracicaba após bater carro durante fuga; outro suspeito de ter participado do roubo segue foragido

Um homem foi preso por roubo contra uma residência no início da tarde desta segunda-feira (26), em Americana. O suspeito foi detido às margens do rio Piracicaba, perto da Suzano, após bater o carro durante a fuga. O roubo foi cometido no bairro Jaguari. Ninguém ficou ferido. Outro homem participou do assalto. As informações são do 19° BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

Suspeitos utilizaram uma pistola no assalto e fugiram com carro da vítima – Foto: Polícia Militar / Divulgação

De acordo com a corporação, homens roubaram uma casa na Rua da Música, levando televisões, eletrônicos e bolsas. Os suspeitos fugiram com o veículo de um pintor que prestava serviço na casa assaltada. A PM foi acionada e uma viatura localizou os suspeitos na contra mão da Avenida Nicolau João Abdalla, seguindo sentido Suzano pela Avenida Lírio Correia, no Nova Carioba. Após acompanhamento, na fuga, os suspeitos bateram o carro em ponte desativada do rio Piracicaba.

Os indivíduos abandonaram o veículo e fugiram a pé, se embrenhando na mata às margens do rio. A polícia fez cerco no local, com apoio do helicóptero águia e deteve um dos suspeitos dentro do rio. Ele tentou resistir, foi contido e levado para a CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde recebeu voz de prisão por roubo à residência em flagrante.

Os objetos roubados foram devolvidos às vítimas – Foto: Polícia Militar / Divulgação

Dentro do carro da vítima, usado pelos suspeitos na fuga, foi encontrada uma pistola calibre .765 e todos os objetos roubados, que foram devolvidos às vítimas, além de um uniforme dos Correios, utilizado pelo assaltante . O outro suspeito não foi localizado.