Homem é preso por embriaguez ao volante após acidente na Avenida Iacanga

Embriaguez foi confirmada pelo IML após recusa do motorista a fazer o teste do bafômetro e exame de sangue

Um homem, de 50 anos, foi preso por embriaguez ao volante na noite de quarta-feira (25), após se envolver em um acidente de trânsito na Avenida Iacanga, em Americana. Exames foram realizados no IML (Instituo Médico Legal), após recusa do motorista ao bafômetro e coleta de sangue.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada, por volta de 21h, após um acidente envolvendo um Fiat Palio Weekend e um Ford Fiesta na Avenida Iacanga.

Ao chegar no local, a PM constatou que nenhum dos envolvidos se feriu com a colisão. Policiais notaram ainda que o motorista do Palio apresentava sinais de embriaguez e odor de álcool, motivo pelo qual foi solicitado o teste do bafômetro.

O condutor se recusou a fazer o teste e todos os envolvidos foram levados para para o plantão policial, onde a motorista Fiesta prestou depoimento sobre o acidente e foi liberada na sequência.

Na delegacia foi dada a opção do motorista do Palio realizar o exame, agora o de sangue, e mais uma vez ele se negou, sendo encaminhado em seguida para o IML (Instituto Médico Legal) de Americana, onde o médico perito analisou a capacidade motora dele e confirmou o estado de embriaguez.

Após o processo, o homem foi encaminhado mais uma vez para o plantão policial, onde foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante.