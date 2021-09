Homem é preso por ameaçar a ex e tenta fugir da delegacia

Indivíduo tentou quebrar as algemas e pular por uma janela, mas foi detido e colocado em uma cela

Um homem foi preso por ameaçar de morte a ex-mulher, neste sábado (4), em Americana. Na delegacia, ele tentou fugir enquanto a ocorrência era apresentada. O homem tentou quebrar as algemas e pular a janela, mas foi contido pelos policiais e colocado em uma cela.

A PM (Polícia Militar) foi solicitada para atender a uma ocorrência de violência doméstica no bairro São Luiz, em Americana, e encontrou uma mulher pedindo socorro, com uma criança no colo.

A mulher relatou à polícia que seu ex-companheiro estava dentro da casa dela, ameaçando ela de morte.

Na semana anterior, a vítima já havia sofrido as mesmas ameaças, quando entrou com pedido de medida protetiva contra o homem. Os policiais abordaram o suspeito, que estava embriagado e informou que só sairia de lá algemado, o que aconteceu.

As partes foram levadas até a CPJ (Central de Polícia Judiciária), para o registro da ocorrência.

Na delegacia, conforme o relato da PM, durante a apresentação da ocorrência, o homem tentou quebrar as algemas, batendo contra um suporte metálico, e também tentou pular a janela do local. Ele teve que ser contido e colocado em uma cela.

O homem seguiu ameaçando a ex-companheira e disse que iria matá-la assim que saísse da cadeia. Ele foi preso por violência doméstica.