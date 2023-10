Homem é preso pela Polícia Civil por crime ambiental em Americana

No local foram encontrados galões contendo soda cáustica com vazamentos, contaminando o solo

Policiais encontraram 15 galões com pelo menos mil litros de capacidade cada, com materiais para descarte

Um homem de 37 anos foi preso por policiais civis nesta segunda-feira (9), em uma empresa do Werner Plaas, em Americana, por crime ambiental. De acordo com o boletim de ocorrência, a empresa do setor químico já havia sido autuada recentemente por descumprir medidas de cuidados ao meio ambiente.

Segundo o registro policial, por volta de meio dia, os agentes foram a empresa, na Rua do Mecânico, onde encontraram 15 galões com pelo menos mil litros de capacidade cada, com materiais para descarte.

No local, os policiais também encontraram dois galões contendo soda cáustica que apresentavam vazamentos, contaminado desse modo o solo e ainda constataram que a licença ambiental da empresa estava vencida.

Por esses motivos, o responsável pela empresa foi levado ao 4° DP (Distrito Policial) de Americana, onde foi autuado em flagrante por crime ambiental.