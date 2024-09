Homem é preso pela Gama com 2,3 kg de drogas no Parque da Liberdade, em Americana

Um homem de 33 anos foi preso na noite deste domingo (29), com 2,3 quilos de drogas no Parque da Liberdade, em Americana. Os guardas chegaram ao imóvel após denúncia anônima.

Drogas foram apreendidas com auxílio do cão de faro K9 Draco após denúncia anônima – Foto: Divulgação_Gama

De acordo com o subinspetor da Gama (Guarda Municipal de Americana), Siderlei de Almeida, os patrulheiros receberam uma denúncia de que uma casa na Serra das Araras estava sendo usada para embalar entorpecentes.

Com essas informações, os guardas se dirigiram ao endereço, onde observaram a movimentação e, por volta de 21h, abordaram um suspeito, que confirmou a posse de drogas, mas disse que seira para consumo próprio.

Com ele foram apreendidos 10 microtubos de cocaína, entretanto, dentro do imóvel, com o auxílio do cão de faro K-9 Draco, os guardas encontraram 206 porções de maconha, 183 de haxixe, 265 de cocaína, 231 pedras de crack e três sacos a granel de cocaína, somando um total de 2,3 quilos de entorpecentes.

Também foram encontradas e apreendidos três balanças de precisão, embalagens, anotações sobre o tráfico, celular e R$ 123 em dinheiro.

O suspeito foi levado à delegacia de Americana, o onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.