Homem é preso pela Gama após furtar comércio de baterias

Ele foi flagrado com os itens furtados em um carrinho de supermercado, no Viaduto Amadeu Elias

Baterias estavam dentro de um carrinho de supermercados - Foto: Divulgação - Gama

Um homem de 43 anos foi preso na madrugada desta terça-feira (7), em Americana, após furtar um comércio de baterias na Vila Cordenunsi. Ele foi abordado pelos patrulheiros da Gama (Guarda Municipal de Americana) no Viaduto Amadeu Elias.

De acordo com a corporação, por volta de 3h, os guardas foram chamados pelo dono do estabelecimento, informando sobre o furto. O responsável informou que pelo sistema de câmeras foi possível ver o criminoso invadindo o imóvel por meio de um buraco feito no muro.

Depois disso os guardas começaram as buscas e, no Viaduto Amadeu Elias, na Avenida Bandeirantes, viram o suspeito com um carrinho de supermercado. No interior estavam três baterias, um carregador de bateria e um rádio.

Ele então foi conduzido à delegacia de Americana, onde foi autuado em flagrante por furto.