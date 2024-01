Homem é preso pela Dise suspeito de tráfico de drogas via disque-drogas, em Americana

Droga apreendida estava dentro do carro do suspeito, que foi preso por tráfico de drogas - Foto: Divulgação_Dise

Um serralheiro de 27 anos foi preso em Americana com quatro quilos de maconha durante uma operação da Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes), na manhã desta terça-feira (16). Os entorpecentes eram comercializados por meio do Disque-Drogas.

Segundo informações da delegacia especializada, após um período de trabalho investigativo, foi possível constatar que um morador do Condomínio Residencial Asteca, no Loteamento Industrial Machadinho, distribuía drogas pelo bairro.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Os entorpecentes eram pedidos por meio de aplicativos de conversa no celular e o suspeito fazia as entregas, utilizando uma moto Honda Titan vermelha. Um carro também foi apontado nas pesquisas, como parte na ação criminosa.

Com esses dados, a 2ª Vara Criminal da Comarca de Americana expediu um mandado de busca e apreensão no imóvel e os Policiais Civis foram ao endereço.

Quando chegaram no apartamento, eles perceberam que o suspeito tentou jogar o celular pela janela, mas o aparelho foi recuperado. Já dentro do imóvel. os policiais encontraram uma balança de precisão e, do lado de fora, encontraram carro do suspeito, que tinha em seu interior quatro tijolos de maconha e 27 porções do mesmo entorpecentes, pesando 4,06 quilos. A moto apontada nas investigações também estava estacionada ao lado do veículo.

Levado à sede da Dise, o serralheiro foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.