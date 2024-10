Homem é preso pela Dise de Americana com maconha e lança perfume no Jardim dos Lírios

Drogas foram apreendidas após investigação da Dise de Americana - Foto: Divulgação_Dise

Um pedreiro de 41 anos foi preso pela Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) de Americana na manhã desta terça-feira (15), acusado de tráfico de drogas. Ele foi abordado em sua casa, no Jardim dos Lírios, onde os agentes encontraram porções de maconha e lança perfume.

Segundo a Dise, após trabalho investigativo, os agentes conseguiram identificar um imóvel na Rua das Emas, que seria usado para depósito e embalo das drogas que, em seguida, eram vendidas nas ruas do bairro.

Os policiais então foram ao local e, após flagrarem a movimentação suspeita, abordaram o investigado no imóvel, onde encontraram 40 porções de maconha, dois pedaços maiores do mesmo entorpecente e um litro de lança-perfume, que foram apreendidos. Agentes também encontraram uma balança de precisão e outros objetos utilizados no fracionamento e embalo de drogas.

O suspeito foi encaminhado à sede de Dise, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.