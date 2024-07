Homem é preso no Centro de Americana com 800 porções de maconha e cocaína

Um montador de 31 anos foi preso por tráfico de drogas, no Centro de Americana, na tarde de segunda-feira (1°), ao ser flagrado com 800 porções de entorpecentes, entre maconha e cocaína. O homem ainda tentou despistar os patrulheiros da Gama (Guarda Municipal de Americana), mas sem sucesso.

Drogas apreendidas com o homem no Centro de Americana – Foto: Gama / Divulgação

De acordo com o boletim de ocorrência, os guardas faziam patrulhamento pelo Centro e, por volta de 17h30, na Rua Carioba, viram um homem em um Volkswagen Gol prata. Ao notar a presença da viatura, o condutor deu ré no veículo, levantando a suspeita dos patrulheiros.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Na sequência, o montador parou o carro na Rua Francisco Manoel e entrou em um comércio para tentar despistar os guardas, mas não obteve sucesso e foi abordado.

Ao ser questionado sobre a atitude suspeita, o homem demonstrou nervosismo. Dentro do carro – no porta-malas, console e manete do câmbio – foram localizadas 629 porções de cocaína e 171 de maconha, totalizando 800 unidades de entorpecentes.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

De acordo com relato do detido, sobre a cocaína, ele pontuou que venderia. Sobre a maconha, o homem afirmou que tinha recebido R$ 1 mil para transportar, mas não deu mais detalhes.

Levado à delegacia em Americana, o montador ficou preso em flagrante por tráfico de drogas.