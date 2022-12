Homem é preso em flagrante após esconder drogas em jardim da Florindo Cibin

Um homem de 59 anos foi preso em flagrante na tarde desta sexta-feira (16), no Parque das Nações, em Americana, por tráfico de drogas. Ele foi reconhecido após denúncia anônima e as drogas foram localizadas com ajuda dos cães do canil da Gama (Guarda Municipal de Americana).

Homem de 59 anos vendia cocaína e maconha – Foto: Gama / Divulgação

O autor da denúncia afirmou que o indivíduo escondia entorpecentes em um jardim em frente a um bar, na altura do número 3.595 da Rua Florindo Cibin.

A partir disso, os patrulheiros foram até o estabelecimento, onde encontraram o suspeito. Próximo a ele foram achadas 22 porções de cocaína.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O jardim da frente foi revistado e, com a ajuda do cão Draco, foram farejadas mais 19 porções de maconha. O suspeito negou ser o dono das drogas, mas o proprietário do bar confirmou que o homem vendia os entorpecentes.

Foi registrado um boletim de ocorrência na Delegacia de Americana e o homem foi preso em flagrante, enquanto as drogas foram apreendidas.