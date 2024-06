Homem é preso em Americana por receptação de veículo que comprou por R$ 300

Veículo roubado foi localizado pelo sistema de videomonitoramento da Gama - Foto: Divulgação_Gama

Um homem de 30 anos foi preso na madrugada desta quinta-feira (27), após ser flagrado na região da Avenida Brasil com um carro roubado. Ele confessou que comprou o veículo, um Chevrolet Celta, pelo valor de R$ 300. A detenção foi possível por meio da identificação do emplacamento, realizada pela Muralha Digital, sistema de videomonitoramento da Gama (Guarda Municipal de Americana).

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Segundo consta na ocorrência, o sistema da corporação identificou a entrada do Celta na região da Avenida Cillos e, através do emplacamento, confirmou que se tratava de um carro roubado. Com essas informações, os guardas deram início às buscas pela região até que, por volta de 2h30, avistarem o veículo estacionado na Rua Guglielmo Marcono, no Residencial Nardini, com quatro pessoas próximas.

Estes, ao notarem a presença da viatura, se afastaram do veículo e três deles correram para um comércio local que estava com grande movimento e não foram identificados. Já o quarto suspeito entrou em um estacionamento próximo à Avenida Brasil, caiu de um barranco e foi abordado pelos patrulheiros.

Ao ser questionado, ele contou que comprou o veículo há três dias pelo valor de R$ 300 e que se desfez das chaves na tentativa de fuga dos guardas.

Após a abordagem o suspeito foi levado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) São José para tratar os ferimentos causados queda e, em seguida, foi conduzido à delegacia de Americana, onde foi preso autuado em flagrante por receptação de carro roubado.