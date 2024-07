Homem é preso em Americana por embriaguez ao volante e desacato

Motorista foi abordado no cruzamento da Avenida Estados Unidos com a Rua Índia - Foto: Divulgação_Gama

Um homem foi preso nesta quinta-feira (18), em Americana, acusado de dirigir embriagado após ser flagrado trafegando em zigue-zague por diversas ruas do bairro Parque das Nações. Ao ser levado para a delegacia, ele ainda tentou agredir os policiais civis, motivo pelo qual também responderá por desacato.

Segundo informações da Gama (Guarda Municipal de Americana), os guardas faziam patrulhamento na região do Parque das Nações quando, por volta de 23h, foram abordados por um motorista que contou ter visto um GM Celta preto trafegando em zigue-zague pelas ruas do bairro.

Com essas informações, os patrulheiros iniciaram as buscas até que, no cruzamento da Avenida Estados Unidos com a Rua Índia, avistaram o veículo denunciado.

Durante a abordagem, os guardas notaram que o motorista estava com os olhos avermelhados, fala pastosa e desconexa e odor etílico e, ao ser questionado, ele confessou que saiu para beber com os amigos por volta das 18h.

Após a afirmação, ele foi levado até a delegacia de Americana, onde teria autorizado a retirada de sangue para exame, entretanto, no momento em que as algemas foram retiradas para assinar a autorização, ele reagiu agressivamente contra os policiais civis, que tiveram de fazer uso da força para contê-lo.

O delegado plantonista Robson Gonçalves de Oliveira determinou então que o motorista fosse levado ao IML (Instituto Médico Legal), onde o médico legista constatou a embriaguez por meio de exames clínicos. De volta à unidade policial, o homem foi preso em flagrante por embriaguez ao volante e responderá ainda por desacato. O carro foi apreendido e levado ao pátio municipal.