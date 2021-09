Homem é preso em Americana com tijolos de crack avaliados em R$ 360 mil

Um homem de nacionalidade boliviana, de 45 anos, foi preso em Americana na noite desta quarta-feira (8) com 13 tijolos de crack, avaliados em R$ 360 mil. A prisão foi realizada às 22h por policiais civis da Dise (Delegacia de Investigações Gerais sobre Entorpecentes) de Americana.

O flagrante foi possível após trabalho investigativo da especializada em parceria o Deinter-9 (Departamento Estadual de Investigações Criminais) de Piracicaba e o Deic (Divisão de Investigações Criminais).

Boliviano escondia as drogas em sua casa, no Morada do Sol, flagrante foi possível após trabalho investigativo. – Foto: Divulgação / Polícia Civil

Segundo informações da Dise, as investigações apontavam que um boliviano estaria armazenado drogas em sua casa, na Avenida Luigi Merchiori, no Morada do Sol.

Às 22h, policiais disfarçados observaram o imóvel e viram o suspeito entrar em um carro e dar partida. Sem serem notados, os policiais acompanharam o carro, que estacionou em uma chácara na zona rural de Santa Bárbara d’Oeste.

Os civis abordaram o homem, que confessou que era o zelador de uma casa em Americana que estava sendo utilizada como depósito de drogas.

Junto com o boliviano, os policiais retornaram para Americana e na residência do suspeito, no Morada do Sol, encontraram 13 tijolos de crack. O homem revelou que se o entorpecente fosse vendido, o tráfico lucraria R$ 360 mil.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito. Ele ficou à disposição da Justiça.